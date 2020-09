French Days 2020 : le Xiaomi Mi Note 10 Lite voit son prix chuter à 299,90 €

Jusqu'au 30 septembre, l'opérateur mobile Orange propose une réduction de 100 € sur le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite. Lancé en avril 2020 au tarif de 399 €, il voit ainsi son prix passer sous la barre des 300 €, à très exactement 299,90 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez des bons plans French Days pour acquérir le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite à 299,90 € sur la boutique en ligne de l'opérateur Orange. Pendant les French Days, le smartphone du constructeur chinois devient plus abordable. L'offre est valable jusqu'au 30 septembre 2020 à 23h59 sur le produit Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Coté caractéristiques techniques, le Mi note 10 Lite embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, épaulé de 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Au coeur de l'appareil, on trouve une batterie de 5260 mAh et un chargeur 30W.

Xiaomi annonce qu'il est possible de recharger totalement l'appareil en 64 minutes et de profiter d'une autonomie de plus de 2 jours. Selon le constructeur, il est même possible de tenir 23 heures d'affilée en lecture vidéo. Un point que nous nous empresserons de vérifier dès que nous parviendrons à mettre la main sur un exemplaire de l'appareil.

La partie photo est quant à elle assurée par un capteur principal de 64 MP (un Sony IMX686 de 1.6). L'appareil dispose à l'appareil de trois autres objectifs, un de 8 MP, un autre de 5 MP et un dernier de 2 MP. Si c'est un autre smartphone qui vous fait envie, ou bien même un forfait pour l'accompagner, vous pouvez aussi consulter notre récap portant sur les meilleures offres French Days 2020 sur la téléphonie.