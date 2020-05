French Days 2020 : le disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2 To est à prix canon !

Les French Days 2020 battent leur plein sur Phonandroid en ce dĂ©but de deuxième journĂ©e de promos et bons plans high-tech. Il est par exemple possible de s’Ă©quiper du disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2To Ă petit prix, pour 59.90 € d cĂ´tĂ© des enseignes Amazon et Cdiscount.Â

Voici un bon plan idĂ©al pour les personnes Ă la recherche d’une solution de stockage externe. Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics d’une capacitĂ© de stockage de 2To fait actuellement l’objet d’une promotion dans le cadre des French Days 2020. Ainsi Amazon et Cdiscount le proposent tous les deux Ă 59.90 €. C’est plutĂ´t un bon prix puisqu’il est habituellement proposĂ© aux alentour des 90 €.

Ce disque dur externe de format 2.5 pouces est très compact et peut facilement être transporté sans pour autant être encombrant grâce à ses dimensions mini de 7,8 x 10,9 x 1,4 cm. Il embarque une interface USB 3.0 (rétro compatible avec les appareils USB 2.0.) pour de vitesses de transferts accrus. Enfin, il peut être utilisé avec Microsoft Windows, sans aucune installation de logiciel.

