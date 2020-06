French Days 2020 : la TV LED Brandt B5006UHD à -45% chez Darty

Alors qu’ils étaient censés se terminer le 1er juin, les French Days 2020 jouent les prolongations ce mardi 2 juin du coté de certaines enseignes. Darty propose par exemple la TV LED 4K UHD Brandt B5006UHD en promo à 249.99 € au lieu de 449.99 €. Une grosse réduction de 45% qui ne se refuse pas.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les French Days 2020 sur Darty continuent ce mardi 2 juin avec une offre portant sur le téléviseur LED 4K Brandt B5006UHD d’une diagonale de 50 pouces (126 cm). Il passe à 249.99 € au lieu de 499.99 €, soit une réduction de 45%. Pour moins de 250 euros, vous avez une TV proposant un excellent rapport qualité prix.

Non connectée, il faudra investir dans une box TV ou une passerelle multimédia pour avoir accès aux services de streaming tels que Netflix, Prime Video, HBO Go ou d’applications comme YouTube, Plex… Pour la partie connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB, une prise péritel et un enregistreur numérique (PVR) .

Pour profitez pleinement de l’expérience audiovisuelle, nous vous recommandons l’acquisition d’une barre de son ou d’un Home-Cinema étant donné que la partie audio de ce modèle manque cruellement de basses. A ce tarif, ce téléviseur conviendra aux personnes disposant d’un budget n’excédant pas les 250 euros. Les frais de livraison sont à 4.99 €.

A voir aussi : French Days 2020 : les meilleures offres TV à ne pas rater