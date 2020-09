French Days 2020 : la box Android 4K Nvidia Shield TV Pro 2019 à prix inédit

Pendant les French Days 2020, la box multimédia Nvidia Shield TV Pro 2019 est proposé à petit prix du coté des enseignes Amazon et Rue du Commerce. Généralement vendue pour 219 €, il est possible de l'acquérir moins cher à très exactement 204,50 €. Une petite réduction, toujours bonne à prendre !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR RUE DU COMMERCE

Dans le cadre des bons plans French Days, la Nvidia Shield TV Pro voit son prix chuter sous la barre des 210 €, à très exactement 204,50 € du coté des enseignes Amazon et Rue du Commerce. Concernant les caractéristiques techniques de la box, cette dernière embarque un SoC Tegra X1+, avec la prise en charge de Plex, SmartThings Link, mais aussi le streaming de jeu sur Switch et la possibilité de jouer à des jeux Android avancés (Half-Life 2 series, Portal 2, Borderlands: TPS, Borderlands 2, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 5, Doom 3, Tomb Raider, The Witness… etc.).

La Shield TV Pro 2019 est équipée de 2 ports USB 3.0, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne extensibles via une carte microSD. Tout comme la Shield TV 2019 classique, la Shield Pro embarque technologies d'amélioration de l'image et du son comme le Dolby Vision (la compatibilité avec HDR10 est également là), le son Dolby Atmos, et un nouvel algorithme d’upscaling particulièrement performant. Nvidia mobilise les capacités IA du Tegra X1+ pour passer des contenus 720p ou 1080p au format 4K/UHD avec un résultat bluffant de netteté.