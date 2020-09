French Days 2020 : iPhone SE moins cher à 459 €

L'iPhone SE de deuxième génération est disponible moins cher à l'occasion des French Days. Amazon et Rue du Commerce le poposent à 459 € au lieu de 489 € habituellement. Une bonne occasion pour profiter de 6% de réduction.

Les produits Apple n'échappent pas aux bonnes affaires de la deuxième vague des French Days 2020. Après les AirPods Pro à 209 €, l'iPhone SE de deuxième génération voit son prix baisser chez Amazon et Rue du Commerce. Vous souhaitez acheter un iPhone de 2020 à un prix inférieur à 500 € ? Apple a créé la surprise cette année en offrant un digne successeur à l'iPhone SE premier du nom.

Ce smartphone s'adresse à ceux qui possèdent un iPhone vieux de plus de trois ans et qui souhaitent profiter d'un modèle à jour. On y retrouve en effet le dernier SoC Apple A12 Bionic, le même qui anime les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Il est épaulé par une mémoire vive de 3 Go. L'ensemble assure une expérience totalement fluide. La caméra de l'iPhone SE 2020 quant à elle est constituée d'un capteur grand angle de 12 MP avec ouverture f/1,8 et stabilisation optique.

Vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Les photos sont de très bonne facture quand la luminosité est acceptable, comme nous avons pu le constater lors de notre test de l'iPhone SE 2020. Vendu habituellement à 489 €, il est actuellement en promo à 459 € à l'occasion des French Friday chez Amazon.

