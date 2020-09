French Days 2020 : la Huawei Watch GT est plus que jamais abordable

A la base commercialisée à 199 euros, la montre connectée Huawei Watch à vu au fil du temps son prix baisser aux alentours des 150 euros depuis sa sortie en octobre 2018. Pour les French Days de l'automne, elle devient encore plus abordable, grâce à une offre vue du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce.

Si vous souhaitez vous équiper d'une montre connectée performante avec un design à la fois sportif et élégant, la Huawei Watch GT est une excellente option. Cette montre connectée lancée en octobre 2018 au tarif de 199 € devient plus abordable grâce aux bons plans French Days.

C'est du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce qu'il faut se rendre pour profiter de ce bon plan qui permet de l'avoir à 89,99 €, soit la meilleure offre du moment sachant que les autres commerçant la proposent généralement aux alentours des 150 euros. La Watch GT est compatible avec tous les smartphones tournant sous une version Android 4.4 ou supérieure et avec les iPhone tournant sous une version iOS 9.0 ou supérieure.

La Huawei Watch GT est dotée d'une lunette en céramique et son boitier est en acier inoxydable. Cette conception de qualité lui assure une grande résistance mais aussi une étanchéité à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Son autonomie est plutôt excellente puisque elle peut tenir la charge environ 2 semaines.

La Watch GT tourne sous Huawei LiteOS, le système épuré et intuitif qui se base sur un processeur ARM Cortex-M4 et 16 Mo de RAM. Pour l'écran, c'est la technologie AMOLED quo est utilisée et la montre affiche une résolution de 326 ppp. Enfin, cette montre connectée intègre une pléiade de fonctionnalités telles que un GPS, un boussole, un chronomètre, une alarme mais aussi des capteurs qui permettent de mesurer votre fréquence cardiaque, le nombre de vos pas et vos heures de sommeil.