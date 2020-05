Les French Days 2020 continuent en cette journĂ©e de dimanche. Il est possible de se procurer la montre connectĂ©e Huawei Watch GT Active Ă moindre coĂ»t du cotĂ© de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. Elle passe sous la barre des 80 euros, Ă plus exactement 79.99 €.Â

Belle affaire sur la montre connectĂ©e Huawei Watch GT Active du cotĂ© de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui passe Ă 79.99 € au lieu de 229 € Ă l’occasion des French Days 2020. Cette dernière est compatible avec les appareils Android et iOS, offre une autonomie moyenne de 2 semaines.

Son Ă©cran AMOLED de 1.39 pouces propose une dĂ©finition de 454 x 454 HD. On retrouve Ă©galement une connectivitĂ© Bluetooth 4.2. Cette montre connectĂ©e et permet d’avoir un suivi sommeil et de la frĂ©quence cardiaque. En outre, la Huawei Watch GT Active dispose Ă©galement d’une puce GPS avec un gĂ©o positionnement de grande prĂ©cision et est Ă©tanche jusqu’Ă 5 mètres. Le tout est livrĂ© avec un chargeur, un câble de chargeur et un guide d’utilisation.

