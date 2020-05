Le Huawei P30 Lite en grosse baisse de prix pour les French Days 2020

DĂ©couvrez un nouveau bon plan sur le P30 Lite ! Au cours des French Days, la version lĂ©gère du P30 de Huawei est victime d’une baisse de prix. Tous les dĂ©tails de l’offre sont Ă consulter dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez exactement jusqu’Ă ce lundi 1er juin 2020 Ă 21h59 prĂ©cises pour vous procurer le Huawei P30 Lite en promotion sur la plateforme Acheter sur Google dans le cadre des French Days 2020.

Par l’intermĂ©diaire du vendeur Rue du Commerce, il est donc possible d’acquĂ©rir le P30 Lite Ă exactement 198,50 euros (soit quasiment le mĂŞme prix pour les clients RED by SFR). Pour obtenir le tarif indiquĂ©, il faudra cocher le coupon FRENCHDAYSMAI20 qui vous donne droit Ă 10% de remise, au cours de l’Ă©tape du panier.

Disponible dans un coloris bleu turquoise, le Huawei P30 Lite est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran FHD+ de 6,15 pouces, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’un processeur Kirin 710, d’une batterie de 3340 mAh et d’une tripe camĂ©ra avec un capteur principal de 48 MP ; le tout tournant sous Android 9.0 Pie.

Besoin de dĂ©couvrir d’autres promotions sur des produits high-tech ? N’hĂ©sitez pas Ă faire un tour sur notre article consacrĂ© aux meilleures offres des French Days Rue du Commerce 2020.