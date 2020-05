French Days 2020 : le Google Pixel 3a à prix réduit, une offre à saisir tout de suite !

Procurez-vous le Google Pixel 3a Ă prix rĂ©duit Ă l’occasion des French Days 2020 ! Au cours de toute la durĂ©e de l’Ă©vĂ©nement, le smartphone de la firme de Mountain View passe sous la barre des 250 euros chez trois revendeurs français.

Le Pixel 3a a rĂ©cemment fĂȘtĂ© son premier anniversaire. À cette occasion, Boulanger, la Fnac et Darty proposent le smartphone de Google Ă un tarif trĂšs attractif.

Ainsi, pendant les French Days, il est possible de se procurer le Google Pixel 3a au prix de 249 euros ; soit 150 euros de remise immédiate par rapport au prix de vente conseillé. Le tarif du téléphone peut encore baisser si vous avez récemment acheté une ou deux cartes cadeaux chez Fnac/Darty.

À propos des caractĂ©ristiques, le Google Pixel 3a est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran OLED FHD+ de 5,6 pouces (rĂ©solution 2220 x 1080 pixels), d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 64 Go et d’une batterie de 3000 mAh ; le tout sous le systĂšme d’exploitation Android 9 Pie. Pour la photo, le tĂ©lĂ©phone embarque un capteur de 12,2 MP avec un objectif lumineux de f/1.8. Enfin, le smartphone est fourni avec un adaptateur secteur USB-C 18 W, un câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0), un guide de démarrage rapide, un adaptateur Quick Switch Outil pour la carte SIM et des Ă©couteurs. Pour en savoir plus sur le produit, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test et avis sur le Google Pixel 3a.