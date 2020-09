French Days 2020 : le Galaxy S20 à 699 € + 100 € offerts en bon d’achat

Le Galaxy S20 est en promo sur Rue du Commerce à l'occasion des French Days 2020. Le smartphone est proposé à 699 € au lieu de 909 € et vous bénéficiez en plus d'un bon d'achat de 100 € à faire valoir sur la boutique en ligne. La valeur absolue du smartphone est finalement de 599 €. La promo est également valable sur les Galaxy S20 Plus et S20 Ultra.

Disponibles depuis 7 mois, le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ont vu leur prix chuter depuis. À l'occasion des Fench Days 2020, le moment est plus que jamais propice pour acheter l'un des trois modèles. Sur Rue du Commerce, le Galaxy S20 128 Go en version 4G est proposé en valeur absolue à 599 € au lieu de 909 €, soit une réduction de 51%. Concrètement, le smartphone est facturé 699 € mais vous bénéficiez en plus d'un bon d'achat immédiat de 100 €. La version 5G est à 729 € auxquels s'ajoute le bon d'achat.

Le Galaxy S20 Plus en ce qui le concerne est proposé à 799 € au lieu de 1009 €. Ce prix revient finalement à 699 € en déduisant le bon d'achat de 100 €. Enfin, le Galaxy S20 Ultra 5G en ce qui le concerne est disponible au tarif de 1149 € au lieu de 1359 € avant l'application du bon d'achat. Il revient donc finalement à 1049 €. La Série S20 est la génération actuelle des Galaxy S qui vous fait profiter des dernières nouveautés de Samsung. 5G, appareils photo améliorés, processeur plus puissant, nouveau design, mais aussi les dernières fonctionnalités de la surchouche OneUI.

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre liste des meilleurs bons plan high-tech des French Days. Sur Rue du commerce, il y a aussi les AirPods Pro disponibles à un bon prix de 214 € au lieu de 279 €.