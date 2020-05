French Days 2020 : excellent prix sur l’Oppo A9 chez Fnac et Darty (via ODR)

Si vous recherchez le smartphone Oppo A9 à moins de 170 euros, alors ce bon plan pourrait vous intéresser. Par l’intermédiaire d’une offre de remboursement, le téléphone voit son prix de revient à 169€ au lieu de 229€ chez Fnac et Darty. On vous explique comment bénéficier de l’opération promotionnelle.

Alors que l’Oppo A5 est au tarif promotionnel de 149 euros, l’Oppo A9 bĂ©nĂ©ficie aussi d’une offre intĂ©ressante Ă l’occasion des French Days 2020.

Chez Fnac et Darty, les clients des deux enseignes peuvent se procurer le A9 au prix de 169 euros. Afin d’obtenir le tarif indiqué, il faudra remplir une offre de remboursement d’une valeur de 30 euros qui est valable jusqu’au 23 juin 2020. Toute les modalités de l’ODR sont à consulter ici.

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, le Oppo A9 est dotĂ© d’un Ă©cran LCD de 6,5 pouces (rĂ©solution de 1600 x 720 pixels), d’un processeur Snapdragon 665, d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 256 Go par carte microSD). Pour l’APN, on retrouvera un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur secondaire de 16 MP.