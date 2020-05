French Days 2020 : l’excellent casque audio JABRA ELITE 85H est moins cher que jamais

Pour les French Days 2020, l’excellent casque audio JABRA ELITE 85H qui offre une rĂ©duction de bruit de premier ordre voit son prix dĂ©gringoler. Habituellement facturĂ© entre 200 et 250 €, il est actuellement disponible chez Fnac et Darty Ă 179,99 € seulement.

Jabra est l’une de ces marques qui Ă©voluent dans l’ombre de Sony et Bose sur le marchĂ© des casques audio. Et pourtant, elle mĂ©rite une belle reconnaissance pour ses produits d’une excellente qualitĂ©. Le JABRA ELITE 85H est assurĂ©ment l’une de ses plus belles propositions. Pas grand chose Ă envier au Sony WH-1000XM3 ou au Bose Headphones 700 et il est proposĂ© Ă un tarif beaucoup plus intĂ©ressant.

Ce casque audio bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de bruit de premier ordre, d’une autonomie hors-norme de 36h avec l’ANC activĂ© et jusqu’Ă 41h sans ANC. Il est clairement plus endurant que les deux concurrents de chez Sony et Bose avec 10 heures et 20 heures d’autonomie de plus respectivement par rapport au WH-1000XM3 et au Headphones 700. Pour en venir au point le plus important qu’est la qualitĂ© sonore, le casque dĂ©livre un rendu prĂ©cis, Ă©quilibrĂ© qui est doublĂ© d’une bonne maĂ®trise de la distorsion.

Enfin, le JABRA ELITE 85H bĂ©nĂ©ficie d’un design attrayant avec de belles finitions. Il dispose d’un gabarit relativement compact. Habituellement facturĂ© entre 200 et 250 €, son prix passe en dessous des 180 € Ă l’occasion des French Days 2020 chez Darty et Fnac. C’est l’occasion plus que jamais de vous l’offrir si vous recherchez un casque de qualitĂ© bĂ©nĂ©ficiant d’une rĂ©duction de bruit active efficace.

