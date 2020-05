French Days 2020 : le casque Sennheiser HD 599 Special Edition à prix canon !

Vous voulez du bon son pour écouter vos musiques préférées ? Pendant les French Days 2020, Amazon France propose le casque Sennheiser HD 599 Special Edition à prix canon. Une offre intéressante qui est à ne pas rater !

Direction la plateforme française d’Amazon où les clients du site marchand peuvent se procurer le casque Sennheiser HD 599 Special Edition qui bénéficie d’une remise de 47%.

Alors qu’il est vendu normalement au tarif de 199 euros, le casque sans fil voit son prix chuter à 104,99 euros ; soit 94,01 euros de réduction immédiate de la part d’Amazon. La livraison standard du produit est bien sûr gratuite à domicile pour toute commande du casque.

Le HD 599 de Sennheiser est un casque de type circum-auriculaire dotĂ© d’une conception E.A.R. (« Ergonomic Acoustique Raffinement ») qui canalise le signal audio directement dans les oreilles. On retrouvera Ă©galement un arceau rembourrĂ© et des coussinets d’oreille pour les longues sessions d’Ă©coute. L’appareil est livrĂ© avec deux câbles amovibles : un câble de 3 mètres Ă fiche jack de 6,35 mm pour un système de divertissement domestique et un câble raccourci de 1,2 mètre Ă fiche mini-jack de 3,5 mm parfaitement adaptĂ© aux tĂ©lĂ©phones, tablettes et PC portables.

