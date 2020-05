French Days 2020 : -17% sur la caméra DJI Osmo Pocket et la barre d’extension est gratuite

La mini camĂ©ra stabilisĂ©e DJI Osmo Pocket est en promo chez Fnac et Darty Ă 299 € au lieu de 359 €. La barre d’extension d’une valeur de 75 € est offerte (0 €) en plus de la rĂ©duction de 17%. Ça se passe Ă l’occasion des French Days 2020.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CETTE CAMERA CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER CETTE CAMERA CHEZ FNAC

La caméra DJI Osmo Pocket est une excellente option pour les professionnels comme pour toute personne souhaitant filmer dans de très grandes définitions (jusqu’à 4K) à 60 images par secondes. Elle profite d’une stabilisation mécanique sur trois axes qui assure des images fluides et nettes même en plein mouvement. Il s’agit d’une excellente alternative aux GoPro qui bénéficie en plus d’un format compact et discret, de quoi la transporter facilement dans vos déplacements.

La caméra ne pèse que 116 grammes et mesure 121,9 x 36,9 x 28,6 mm. Que vous partiez en voyage, pour vos événements personnels ou que vous souhaitiez immortaliser vos loisirs, le DJI Osmo Pocket vous permettra de ne rien rater et offre des images de qualité professionnelle. Vendu habituellement ente 329 et 359 €, elle est actuellement en promo chez Fnac/Darty au prix de 299 €.

Les deux enseignes offrent en plus la barre d’extension d’une valeur de 75 €. Il vous suffit de l’ajouter au panier et une réduction globale de 75 € s’applique sur les deux produits. L’ensemble revient donc toujours à 299 €.

Ă€ lire aussi : French Days Fnac Darty 2020 : les meilleures offres Ă ne pas rater