French Days 2020 : très bon prix pour le Huawei P30 avec des écouteurs chez Boulanger

Voici un bon plan smartphone du côté de chez Boulanger ! Le marchand français propose sur son site internet le Huawei P30 avec des écouteurs à un très bon prix. C’est le moment ou jamais pour craquer sur cet excellent téléphone lors des French Days.

Les French Days 2020 continuent de battre à plein régime à la veille du dernier week-end du mois de mai 2020.

Si vous avez raté le précédent deal sur le P30 chez Amazon, vous avez la possibilité de vous rattraper en vous procurant le Huawei P30 avec des écouteurs Freelace au tarif de 399 euros. À titre indicatif, les écouteurs sont au prix de 99 euros sur le site du constructeur. Le téléphone revient alors à 300 euros seulement.

Parmi les principales caractéristiques du P30 de Huawei P30, on retrouvera un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), une caméra avant de 32MP, une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, le Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et un lecteur d'empreintes digitales.

