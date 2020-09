French Days 2020 : le Oppo Reno 256 Go est à un très bon prix chez Auchan

Si vous souhaitez acheter le smartphone Oppo Reno (256 Go) pour les French Days, sachez qu'il fait l'objet d'une réduction très intéressante chez Auchan. Commercialisé à moins de 400 euros, son prix chute sous la barre des 270 euros. Toutes les explications dans la suite de l'article.

Alors que la deuxième édition des French Days 2020 n'a pas encore débuté, l'enseigne Auchan anticipe l'événement commercial en proposant le Oppo Reno à un très bon prix.

Ainsi, jusqu'au mardi 29 septembre 2020 inclus, le smartphone Oppo Reno est vendu au tarif de 290,90 euros au lieu de 390,90 euros. Avec cet achat, les clients Auchan titulaires d'une carte Waaoh auront 30 euros sur la cagnotte de leur compte fidélité. Grâce à cette remise supplémentaire, le prix de revient du téléphone est alors de 269,90 euros. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison du produit en Drive Auchan ou en point relais.

Concernant ses principales caractéristiques, le Oppo Reno est équipé d'un écran AMOLED panoramique de 6,4 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 710 2,2 GHz, d'un double capteur photo de 48 + 5 MP, d'une caméra frontale de 16 MP, d'une batterie de 3765 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile ColorOS 6.0 basé sur Android 9. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'Oppo Reno.