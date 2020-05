French Days 2020 : très bon prix pour le CPU AMD Ryzen 5 3600 avec carte mère Asus TUF gaming

Si vous envisagez de monter un nouveau PC gamer, jetez un coup d’œil sur cette belle promo. Un kit comprenant le processeur AMD Ryzen 5 3600 et une carte mère Asus TUF B450 Plus est proposĂ© Ă 259,90 € contre 325 € habituellement chez Rue Du Commerce. Cela reprĂ©sente une rĂ©duction de 20% Ă l’occasion des French Days.

Votre PC gamer actuel dispose d’une configuration vieillissante et vous souhaitez le mettre Ă jour ? Les processeurs AMD Ryzen de dernière gĂ©nĂ©ration ont particulièrement la cote. Ils comblent enfin leur retard par rapport Ă Intel et sont proposĂ©s Ă des tarifs bien plus intĂ©ressants. Embarquez dans l’aventure AMD avec le Ryzen 5 3600 gravĂ© en 7 nm, une puce aux performances confortables pour les gamers.

Il dispose de 6 cĹ“urs et 12 threads, propose une frĂ©quence de base de 3,6 GHz avec un boost Ă 4,2 GHz pour 32 Mo de cache L3. Son TDP est de 65W. Le CPU est Ă©quipĂ© d’un système de refroidissement Wraith Stealth ultra-efficace et silencieux. Rue Due Commerce propose le processeur en pack avec la carte mère ASUS TUF B450 Plus basĂ© sur le chipset AMD B450 (socket AM4). Elle est au format ATX.

Le pack est proposĂ© au prix de 259,9 € au lieu de 324,9 €. Vous profitez d’une rĂ©duction de 20% pendant les French Days sur Rue Du Commerce. Saisissez l’occasion avant qu’il ne soit trop tard.

