French Days 2020 : belle réduction de 26% sur la carte microSD SanDisk Extreme 400 Go

Passez Ă la vitesse supĂ©rieure avec la carte microSDXC Sandisk Extreme 400 Go dont le prix a chutĂ© de 26% sur Amazon pour les French Days, passant de 138,82 € Ă 102,99 €. Ă€ ce prix, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une carte SD très performante et d’une capacitĂ© confortable pour votre smartphone ou votre camĂ©ra avec la possibilitĂ© de filmer en 4K sans accroc.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Bien que les cartes microSD de grande capacitĂ© ne soient pas vraiment nouvelles, bĂ©nĂ©ficier de 400 Go sur une carte dont la taille n’atteint pas la première phalange de votre index est assez impressionnant. Sandisk est populaire pour ses puces au rapport qualitĂ© prix particulièrement allĂ©chant. La Sandisk Extreme de 400 Go offre un espace de stockage consĂ©quent pour couvrir les besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Que ce soit pour donner un coup de boost Ă votre smartphone aussi bien en capacitĂ© de stockage qu’en rĂ©activitĂ© ou Ă©quiper votre camĂ©ra reflex/hybride, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une carte performante qui assure une fluiditĂ© exemplaire. Les cartes microSDXC ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es pour prendre en charge des capacitĂ©s de stockage Ă©levĂ©es de 64 Go Ă 2 To. De plus, elles utilisent le système de fichiers exFAT pour encaisser des fichiers volumineux qui peuvent ĂŞtre gĂ©nĂ©rĂ©s lors des enregistrements vidĂ©o Ă très grande dĂ©finition et Ă des dĂ©bits Ă©levĂ©s.

La Sandisk Extreme de 400 Go est compatible U3 de classe A2 avec une vitesse d’Ă©criture allant jusqu’Ă 30 Mo/s, de quoi tourner des vidĂ©os 4K Ă 60 images par seconde sans accroc. Actuellement disponible Ă 102,99 € pendant les French Days sur Amazon, cette carte microSDX est habituellement facturĂ©e 138,82 €. Profitez de cette rĂ©duction spĂ©ciale de 26% dès maintenant.