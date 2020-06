French Days 2020 : belle baisse de prix sur le Huawei MateBook D 15 2020

En cette dernière journĂ©e de French Days il est encore possible de faire de bonnes affaires. Pour les personnes voulant s’Ă©quiper d’un PC portable, il y a par exemple un bon plan du cotĂ© des enseignes Amazon et Boulanger qui permet d’acquĂ©rir le Huawei Matebook D 15 2020 sous la barre des 550 € Ă plus exactement 549.41 €.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

Les French Days 2020 prennent bientĂ´t fin mais il est tout de mĂŞme encore possible de faire de belles Ă©conomies sur pas mal de produits high-tech Ă l’image de ce bon plan vu du cotĂ© d’Amazon et Boulanger qui nous donne l’occasion d’avoir l’excellent PC portable Huawei Matebook D 15 2020 Ă moindre coĂ»t. Ce dernier passe Ă 549.41 € au lieu de 699 € habituellement.

Embarquant un processeur AMD Ryzen 5 3500U couplĂ© Ă 8 Go de RAM et Ă un SSD de 256 Go (en PCi-Express), ce PC portable arbore un Ă©cran de 15.,6 pouces de dĂ©finition Full HD avec des bordures d’une extrĂŞme finesse, et offre un taux d’occupation d’Ă©cran exceptionnel de 83%. Il affiche un poids de 1,5 kg sur la balance et embarque Ă©galement un capteur d'empreinte digitale intĂ©grĂ© au bouton d’alimentation.

La partie connectique est plutĂ´t bien fournie puisqu’on retrouve un port USB 3.0 (type C), une sortie HDMI, deux port USB 2.0, un port USB 3.0 et une sortie casque. Enfin, le Matebook D 15 2020 intègre une carte graphique dĂ©diĂ©e AMD Radeon Vega 8 (1100 MHz) et est livrĂ© avec un chargeur Huawei USB Type-CTM 65W, un câble de charge USB Type-CTM, et un guide de dĂ©marrage rapide.