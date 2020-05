French Days 2020 : la barre de son Sonos Playbar est à prix cassé chez plusieurs marchands

Amazon, Boulanger, Fnac ou encore Dary proposent la barre de son Sonos Playbar à un prix fort intéressant en cette période de French Days. Vendue entre 699 et 799 € à la mi-mai, son prix a chuté à 499 € chez la plupart des marchands. Amazon le propose au meilleur avec un tarif de 489 € en ce moment.

Ne traĂ®nez pas trop pour profiter de cette belle promo avant que le prix ne reparte Ă la hausse. La Sonos Playbar joue le double rĂ´le d’enceinte autonome avec un accès indĂ©pendant Ă Spotify, Deezer, Apple et Amazon Music, etc. D’une largeur de 90 cm, c’est aussi et surtout une de barre de son pouvant se glisser facilement sous votre TV qu’elle soit en support mural ou posĂ©e sur le mobilier. Elle s’y connecte par le biais d’un câble optique.

La Sonos Playbar est Ă©galement compatible multiroom pour remplir toute votre maison de musique. Vous avez par ailleurs la possibilitĂ© de la transformer en un système 5.1 surround en l’associant Ă un caisson de basses Sub et deux enceintes arrières Sonos (One, Play:1, Play:3 ou Play:5). Enfin, Ă l’intĂ©rieur, on retrouve 9 haut-parleurs amplifiĂ©s (six mid-woofers et trois tweeters haute frĂ©quence) pour des effets sonores plus immersifs que ceux dĂ©livrĂ©s par votre TV.

