La balance Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à un prix jamais vu pendant les French Days

A l’approche de l’Ă©tĂ©, vous avez envie de garder rĂ©gulièrement un oeil sur votre poids et pour cela, vous ĂŞtes Ă la recherche d’une balance connectĂ©e ? Ne cherchez plus, on a un bon plan pour vous qui se trouve du cĂ´tĂ© de l’enseigne en ligne Rue du Commerce Ă l’occasion des French Days 2020 mais il ne faudra pas tarder pour en profiter.

Dans le cadre des French Days du printemps 2020, Rue du Commerce propose un bon plan sur la balance connectée Mi Body Composition Scale 2. En effet, vous pouvez vous la procurer pour un bon prix de 24.99 euros et garantie 2 ans.

Cette balance connectĂ©e au design Ă©purĂ© et simpliste, est dotĂ©e d’un verre trempĂ© robuste et Ă©lĂ©gant, et d’une couche antidĂ©rapante pour Ă©viter les risques de glissade et de chute. Elle vous permettra d’avoir une bonne connaissance de votre corps grâce Ă plusieurs donnĂ©es prĂ©cises dont le poids (bien evidemment), le volume musculaire, la masse graisseuse, la capacitĂ© Ă tenir en Ă©quilibre …

Elle peut supporter des charges allant de 100g Ă 50kg avec une sensibilitĂ© de 50g. Au niveau de son alimentation, elle fonctionne avec piles AAA standard (non incluses) et par le biais de sa technologie Bluetooth 4.0 Ă faible consommation d’Ă©nergie, elle peut fonctionner jusqu’Ă 8 mois.

Ses dimensions sont les suivantes 300 mm x 300 mm x 25 mm pour un poids de 1,7 kg, sa tempĂ©rature de fonctionnement optimal est comprise entre 0 et 40 °C. Enfin sachez qu’elle petu enregistrer peusqu’à 16 profils diffĂ©rents et est compatible Bluetooth 5.0.

