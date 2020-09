French Days 2020 : offre de folie sur le casque audio Beats Studio 3

Le casque Bluetooth Beats Studio 3 voit son prix passer sous la barre des 150 €. Profitez des French Days 2020 pour vous offrir cet excellent casque sans fil à bas prix. Fnac et Darty proposent en effet une réduction de 57% sur le prix normal de 349,99 €.

Le Beats Studio 3 est la quatrième génération des casques audio By Dre. C'est aussi et surtout le premier modèle à naître sous l'égide d'Apple. Il s'agit d'un casque sans fil avec réduction de bruit active qui peut également s'utiliser en connexion filaire grâce à un câble mini-jack. Pour le plus commun des audiophiles, il s'agit d'un excellent casque offrant toutes les caractéristiques des modèles haut de gamme de la catégorie.

Réduction de bruit active efficace, design soigné, coussinets confortables, qualité audio de bonne facture, le tout au tarif percutant de 149,99 € chez Fnac et Darty. Un excellent bon plan French Days puisque cela représente une réduction de 57% sur le prix normal de 350 € qui est toujours affiché sur le site de Beats By Dre. Il s'agit aussi d'une bonne alternative au casque sans fil Sony WH-1000XM3 qui est proposé au meilleur prix à 259 € actuellement. C'est 110 € de plus que le Beats Studio 3.

Si vous disposez d'un budget serré, le choix est vite fait. Enfin, de nombreux autres produits sont en promo à l'occasion des French Days chez Fnac et Darty.