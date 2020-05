French Days 2020 : jolie baisse de prix pour la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home

À la recherche d’une caméra de surveillance en promotion ? Profitez de ce bon plan Rue du Commerce pour vous procurer la Xiaomi Mi Home dans un coloris blanc à seulement 26,99€. Focus sur cette nouvelle bonne affaire des French Days.

Pendant la durée des French Days 2020, les membres du site Rue du Commerce ont la possibilité d’acheter en promotion la Xiaomi Mi Home. Vendue initialement à 34,99 euros, la caméra de surveillance voit son prix baisser à 26,99 euros. À titre de comparaison, le produit est 3 euros plus cher sur Cdiscount.

La Mi Home Security de Xiaomi dotĂ©e d’une rĂ©solution en 1080p est une camĂ©ra Ă©quipĂ©e d’un double moteur permettant d’obtenir une vision horizontale Ă 360 degrĂ©s. Il est possible de contrĂ´ler la Mi Home depuis un smartphone ou des assistants vocaux. L’accessoire dispose aussi d’une vision nocturne infrarouge et dĂ©tection de mouvement ; de notifications de vidĂ©os ; des appels voix bidirectionnelle entre la camĂ©ra et le smartphone et des appels vidĂ©o unidirectionnels de la camĂ©ra vers le tĂ©lĂ©phone.

