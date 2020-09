French Days 2020 : les appareils Echo d’Amazon sont moins chers

Pendant les French Days, les appareils Echo d'Amazon font l'objet de réductions et promotions qui valent vraiment le coup. Une opportunité à saisir pour les personnes qui souhaitent s'équiper en objets connectés à moindre coût. Vous pouvez par exemple acquérir l'Echo Dot 3ème génération, l'Echo 3ème génération, l'écran connecté Echo Show 5 à prix réduit, jusqu'au 29 septembre 2020.

Le top des offres French Days sur les appareils Echo d'Amazon

Pour les French Days, il est possible d'acquérir les appareils de la gamme Echo d'Amazon à petit prix. Ces bons plans French Days sont valables aussi bien sur le site d'Amazon que sur le site de l'enseigne française Boulanger, qui propose des tarifs similaires, alignés sur ceux que pratique le géant du e-commerce.

Prise connectée Echo Flex à 19,99 €

Pour celles ou ceux qui possèdent déjà des appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 19,99 € durant les French Days au lieu de 29,99 € en temps normal. Une réduction de 10 euros qui ne se refuse pas.

Enceinte connectée Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

On continue notre sélection avec l'un des objets connectés les plus populaires du marché. L'enceinte Echo Dot d'Amazon qui intègre l'assistant vocal Alexa. Ce dernier est habituellement vendu 59,99 € hors promo. Les French Days permettent de l'avoir à 24,99 € soit une réduction de 58 %. Un must have pour toutes les personnes désirant contrôler leur appareils connectés vocalement.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 29,99 €

Modèle identique à l'Echo Dot 3, cette variante propose en plus un affichage LED qui donne des informations sur l'heure ainsi que sur la température. Il est proposé à 29,99 € au lieu de 59,99 €, lors des French Days 2020. Cet objet connecté sera votre allié parfait pour contrôler vocalement tous vos autres dispositifs compatibles présents dans votre intérieur.

Ecran connecté Echo Show 5 à 59,99 €

L'écran connecté Echo Show 5 d'Amazon est également proposé à prix mini. Il fait l'objet d'une remise de 30 €, faisant ainsi chuter son prix à 59.99 € au lieu de 89.99 €. Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Enceinte connectée Echo 3ème génération à 64,99 €

Plus puissante que l'Echo Dot, il y a l'Echo. Cette enceinte connectée fait également office d'assistant vocal grâce à Alexa que l'on retrouve aussi dans ce modèle phare. Elle passe à 64,99 € au lieu de 99,99 € en temps normal. Ses haut-parleurs premium offrant un son Dolby pour une expérience audio à 360 degrés, des voix plus claires et des basses plus dynamiques. On retrouve aussi un égaliseur et vous pouvez en outre configurer plusieurs appareils compatibles pour un son stéréo ou une expérience audio multi-room.

Enceinte connectée Echo Plus 2 + Ampoule Philips Hue à 74,99 €

L'Echo Plus d'Amazon, proposé avec une ampoule connectée Philips Hue voit son prix chuter à 74,99 € au lieu de 149,99 € soit une réduction de 75 €. L'enceinte connectée est disponible à ce tarif très avantageux dans les coloris tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable, du coté de l'enseigne Boulanger dans le cadre des French Days 2020. Il suffit d'ajouter l'ampoule au panier pour se la voir offrir gratuitement.

L'Echo Plus 2 embarque un haut-parleur diffusant un son puissant à 360 degrés, un hub Zigbee intégré et un capteur de température. Grâce à lui, vous avez la possibilité d'écouter de la musique, de poser des questions, d'appeler vos proches possédant un appareil Echo, ou d'obtenir des informations, les nouvelles, les résultats sportifs, la météo, etc…

Ecran connecté Amazon Echo Show 8 à 79,99 €

Le principal concurrent du Google Nest Hub, l'Amazon Echo Show 8 fait lui aussi l'objet d'une réduction de 50 euros faisant passer son prix de 129,99 € à 79,99 €. L'Echo Show 8 intègre l'assistant vocal Alexa et embarque une caméra et un microphone. Vous pourrez grâces à eux passer des appels vidéo, communiquer avec des proches, visionner des vidéos, films ou séries, écouter tous types de contenus audio, ou encore contrôler vocalement votre maison connectée.

Caméra de sécurité Blink XT2 à 89,99 €

Habituellement vendue pour 129,99 €, la caméra de sécurité Blink XT2 (Blink appartient à Amazon) est proposé à 89,99 € durant les French Days. Cette dernière fonctionne avec Alexa et vous permet ainsi de regarder des flux vidéo en direct ainsi que des clips vidéo. Vous pouvez facilement armer et désarmer votre système, et configurer des commandes connectées de recharges de piles via certains appareils avec Alexa intégré.

Elle permet un surveillance aussi bien de jour que de nuit. En outre, elle supporte les enregistrement de vidéos HD jusqu'à 1080p de jour et des vidéos HD en infrarouge après la tombée de la nuit. Enfin, elle peut être installée à l’intérieur comme à l’extérieur puisque la Blink XT2 est conçue pour résister aux intempéries.