French Days 2020 : Amazon Echo Dot de 3e génération en promo à 24,99 €

L'enceinte connectée Amazon Echo Dot de 3e génération passe à 24,99 € seulement sur Amazon et Boulanger dans le cadre des French Days 2020. Vous bénéficiez d'une importante réduction de 58%. L'occasion est plus que jamais propice pour acheter la plus populaire des enceintes Amazon.

ACHETER L'AMAZON ECHO DOT 3 AU MEILLEUR PRIX SUR AMAZON

ACHETER L'AMAZON ECHO DOT 3 AU MEILLEUR PRIX SUR BOULANGER

Vous souhaitez faire plus de choses qu'écouter simplement de la musique avec une enceinte Bluetooth. C'est le moment de profiter d'une expérience beaucoup plus complète. L'Amazon Echo Dot 3, la plus populaire des enceintes connectées d'Amazon est en promo à l'occasion des bons plans French Days du vendredi 25 septembre 2020. Elle est proposée au tarif de 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de 58%.

Cette enceinte offre le meilleur compromis du catalogue de la marque. L'Amazon Echo Dot de 3e génération est dans un format compact qui s'insière discrètement chez vous, tout en vous offrant la possibilité de contrôler tous les produits connectés de la maison. Écoutez de la musique et contrôlez vos playlists sur Amazon Music, Apple Music, Spotif ou encore Deezer, et ce, par de simples commandes vocales. Idem pour vos livres audio du catalogue Amazon Audible.

Grâce à Alexa, prenez le contrôle des objets connectés de la maison : allumez les lumières, réglez les thermostats, verrouillez les portes, etc. Et faites plus encore grâce aux fonctionnalités IFTTT qui permettent d'automatiser des actions en fonctions de conditions spécifiques. Enfin, grâce à la compatibilité multiroom, écoutez de la musique dans différentes pièces de votre maison avec d'autres enceintes Echo ou appareils compatibles Alexa.

Si vous recherchez encore plus de produits high-tech en promo, n'hésitez pas à consulter notre récap des meilleurs bons plans French Days 2020 sur Amazon. La boutique n'est pas la seule à proposer de nombreuses offres promotionnelles. Jetez également un coup d'oeil sur les meilleures promos French Days 2020 de Boulanger. Ne ratez rien des offres incontournables.