French Days 2020 : Amazon casse le prix du drone DJI Mavic Pro Platinium Combo

Pour les French Days, Amazon casse le prix du drone DJI Mavic Pro Platinium Combo. Habituellement vendu pour 1299 €, ce dernier fait m’objet d’une rĂ©duction de 350 euros faisant chuter son prix sous la barre des 1 000 euros Ă plus exactement 949 €.

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un drone performant sous la barre des 1 000 euros, c’est le moment ou jamais de profiter de ce bon plan dans le cadre des French Days Amazon 2020 qui permet de s’Ă©quiper du DJI Mavic Pro Platinium Combo Ă 949 €.

On retrouve ainsi le drone ainsi qu’une multitude d’accessoires pour en profiter au maximum : une radiocommande, des hĂ©lices, trois batteries de vol, une station de recharge de batterie, un sac de rangement et un sac Ă bandoulière (entre autres). Le Mavic Pro Platinum se dĂ©cline dans un un corps compact et un design lĂ©ger, Ă la fois puissant et attrayant.

Par rapport au Mavic Pro, son autonomie est accrue avec une durĂ©e de 30 minutes de vol. Il est Ă©galement plus silencieux avec une rĂ©duction de bruit de 60% au dĂ©collage et Ă l’atterrissage. Une fois pliĂ©, le Mavic Pro Platinum affiche des dimensions minis avec seulement 8,3 x 8,3 x 19,8 cm pour un poids plume de 743 grammes.

Vous pourrez ainsi le transporter lors de tous vos dĂ©placements et le faire voler en moins de 4 secondes. De plus, votre smartphone suffit pour le contrĂ´ler via l’application DJI GO qui vous permet entre autre de prendre un rapide selfie aĂ©rien (ou dronie) ou capturer de superbes images aĂ©riennes. Rien de plus simple pour le ramener vers vous : pressez simplement le bouton « Return Home » pour qu’il revienne Ă sa position de dĂ©part en toute autonomie.