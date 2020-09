Le nouveau Samsung Galaxy S20 FE, disponible à la précommande pour une date de sortie le 2 octobre 2020 fait l'objet d'une réduction de 100 € pour la reprise de votre ancien téléphone. C'est l'enseigne Boulanger qui propose cette opération, jusqu'au 1er octobre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des bons plans French Days, l'enseigne Boulanger propose une opération de reprise de votre ancien téléphone pour la précommande du nouveau Samsung Galaxy S20 FE. Un bonus de reprise de 100 € vous est accordé en magasin. L'argus pourra varier selon l'état, l'année et la configuration de l'appareil repris. Le smartphone passe ainsi à 559 €.

Exemple : si vous avez un Galaxy S9+ fonctionnel, sa valeur estimée à l'argus est de 161 €. Dans ce cas précis, le S20 FE vous revient donc à : 659 € – 161 € bonus reprise = 498 €.

Pour en profiter, vous devez sélectionner l'option “Retrait en magasin”, puis vous rendre dans le point de vente sélectionné avec votre ancien téléphone. Vous pouvez au préalable connaître le montant de votre bonus reprise en vous rendant sur la page d'estimation de reprise bonus. De plus, toujours jusqu'au 1er octobre 2020, pour toute précommande effectuée, le nouveau bracelet connecté Galaxy Fit 2 (valeur 59 €) assurant une autonomie de 21 jours qui vous est offert. Pour en bénéficier, suivez les instructions présentes dans les conditions de l'offre.

Concernant la fiche technique de l'appareil, elle reprend les mêmes caractéristiques que celles que l'on retrouve sur les S20 et S20+. Même processeur, même capteur d'empreinte ultrasonique en façade, même charge rapide 25 W (filaire) ou 15 W (sans fil) et batterie de 4 500 mAh similaire à celle du S20+ (le S20 classique étant cantonné à une batterie de 4000 mAh).

Concernant l'ensemble photo, le Galaxy S20 FE embarque à l'avant un discret capteur selfie en poinçon de 32 MP. On retrouve à l'arrière un triple capteur photo, composé d'un capteur grand-angle de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et enfin d'un téléobjectif de 8MP doté d'un zoom optique 3x. Si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S20 FE. Et pour aller plus loin, vous pouvez également consulter les meilleures offres sur la téléphonie mobile lors de ces French Days 2020.