French Days 20 : achetez le casque sans fil Sony WH-1000XM3 moins cher à 259,99 €

Le casque sans fil Sony WH-1000XM3 voit son prix descendre sous la barre de 260 € à l'occasion des French Days 2020 contre 300 € habituellement. Boulanger vous offre 40 € de remise, une offre qui ne se refuse pas.

ACHETER LE CASQUE SONY WH-1000XM3 AU MEILLEUR PRIX

On ne présente plus le Sony WH-1000XM3, l'une des références sur le marché des casques sans fil avec réduction de bruit active. Qualité sonore, ANC, fonctionnalités et ergonomie, il jouit d'une excellente cote depuis son lancement en 2018. Son prix résiste autant à l'érosion que sa popularité. Lancé au tarif de 379 €, on le retrouve rarement sous la barre des 300 €, hors promotion et hors marketplace.

Bonne nouvelle donc, à l'occasion des French Days 2020, le Sony WH-1000XM3 est disponible à 259,99 € chez Boulanger. L'enseigne le facture habituellement 299,99 €, mais vous offre 40 € de réduction une fois le produit ajouté au panier. Pour en venir aux caractéristiques du casque, il est équipé d'un processeur QN1 et de 2 micros qui lui permettent d'offrir la meilleure réduction de bruit sur le marché. Vous êtes assurés de profiter d'une écoute immersive, d'autant que la qualité sonore est son autre point fort.

Vous bénéficiez par ailleurs des codecs LDAC, AptX et AptX HD. Enfin, son autonomie confortable va jusqu'à 38h. En cas de panne d'autonomie, il suffira de 10 minutes de charge pour lui redonner 5 heures d'endurance via son port USB-C. Pour finir, l'oreillette droite est couverte de plusieurs boutons tactiles pour le contrôle et pour la prise d'appels. Le casque est par ailleurs compatibles Google Assistant.

En dehors du casque sans fil de Sony, de nombreux autres produits sont en promo à l'occasion des French Days chez Boulanger. N'hésitez pas non plus à consulter notre récap des meilleures offres high-tech. Plein d'opportunités sont à saisir.