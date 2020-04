Freebox : les chaînes TV du pack Famille by Canal à 1€/mois pendant 2 mois

Free permet Ă ses abonnĂ©s dĂ©tenteurs de Freebox TV de bĂ©nĂ©ficier d’une promotion sur le pack Famille by Canal. Ce bouquet est en effet Ă 1 euro par mois pendant 2 mois. Tous les dĂ©tails sont Ă consulter dans la suite du post.

En plus d’offrir 42 chaĂ®nes jusqu’à la fin du mois d’avril 2020 Ă l’occasion du confinement, l’opĂ©rateur Free donne la possibilitĂ© Ă ses abonnĂ©s d’avoir 52 chaĂ®nes supplĂ©mentaires pendant une pĂ©riode de 2 mois Ă un prix très attractif.

Ainsi, les clients dĂ©tenteurs d’une Freebox Crystal ou d’une Freebox mini 4K peuvent souscrire au pack Famille by Canal Ă 1€/mois en avril et en mai. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai 2020 pour toute nouvelle souscription Ă Famille by Canal depuis l’espace Freebox. PassĂ©e cette pĂ©riode, le prix passera Ă 4,99 euros par mois sans engagement. Vous serez donc libre de rĂ©silier ou non ce pack. Voici la liste complète des chaĂ®nes incluses dans le pack Famille by Canal :