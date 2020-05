Freebox Revolution + TV by Canal en vente privée à 9,99 € par mois

En cette fin du mois de mai 2020, l’opĂ©rateur Free propose une nouvelle vente privĂ©e portant sur l’abonnement internet Ă la Freebox Revolution. Il est ainsi possible d’y souscrire jusqu’au samedi 6 juin 2020 Ă 9 heures sur le site Veepee.fr.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA VENTE PRIVEE FREEBOX REVOLUTION

La dernière fois que Free proposait une vente privĂ©e Freebox Revolution c’Ă©tait en fĂ©vrier dernier. Trois mois plus tard, et Ă quelques heures du lancement de l’Ă©dition printanière des French Days 2020, l’opĂ©rateur remet ça et propose une offre quasi similaire valable jusqu’au 6 juin 2020 Ă 9 heures sur le site de vente privĂ©es Veepee.fr.

Les conditions pour y souscrire restent identiques, à savoir être membre du site Veepee.fr, et être situé en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile) et également éligibles au service de télévision.

La Freebox Revolution est donc proposĂ©e au tarif de 9.99 € par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois (puis 39,99 euros mensuels une fois la pĂ©riode d’un an Ă©coulĂ©e). Parmi les services prĂ©sents dans l’abonnement, on retrouve un accès Ă Internet très haut dĂ©bit (Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilitĂ© de la ligne ainsi que la TV numĂ©rique avec notamment l’option Freebox TV donnant droit Ă plus de 220 chaines, dont 100 en HD / magnĂ©toscope numĂ©rique (enregistrement immĂ©diat / diffĂ©rĂ© / Ă distance des programmes TV et contrĂ´le du direct) / service Freebox Replay.

Comme la dernière fois, la TV by CANAL est également de la partie avec pas moins de 60 chaînes pour toute la famille dont Piwi+, Paris Première, National Geographic Channel, Polar+, Téva ou encore Boomerang + Accès à l’application myCANAL pour profiter de tous vos programmes favoris où que vous soyez, et quand vous , même hors connexion.

Concernant la tĂ©lĂ©phonie fixe, on a droit aux appels illimitĂ©s vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France MĂ©tropolitaine, les DOM et les pays de l’Union EuropĂ©enne ainsi que vers les mobiles en France MĂ©tropolitaine et DOM. Pour les personnes souhaitant garder leur numĂ©ro actuel, il est possible de le faire, sans frais supplĂ©mentaires.

Enfin, les  services et options ci-dessous pourront être choisis une fois votre Forfait Freebox activé auprès de Free :