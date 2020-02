Free Mobile lance une nouvelle vente privée avec une surprise ce soir à 19h

Free nous donne rendez-vous ce soir dès 19 heures pour dĂ©couvrir la nouvelle vente privĂ©e que s’apprĂŞte Ă lancer l’opĂ©rateur sur le site Veepee.fr. Comme Ă l’accoutumĂ©, il s’agit d’une offre portant sur un forfait mobile avec une surprise, qui sera vraisemblablement comme ce fĂ»t dĂ©jĂ le cas par le passĂ©, un smartphone offert.

Alors que la dernière vente privée Free mobile forfait 100 Go à 19.99 € / mois + un Xiaomi Redmi Note 8T offert remonte au mois de décembre 2019, le trublion des télécoms français lance ce jeudi 20 février 2020 à partir de 19 heures une nouvelle vente privée sur le site Veepee.fr qui pourrait reprendre le même principe, à savoir un forfait avec un smartphone offert.

On s’attend donc Ă voir le forfait Free Mobile 100 Go, proposĂ© Ă 9.99 € ou 19.99 € par mois, avec un engagement de 24 mois. Le tarif mensuel dĂ©pendra très certainement de la valeur du smartphone offert. Nous vous donnons donc rendez-vous ce soir Ă partir de 19 heures pour en savoir plus sur cette nouvelle vente privĂ©e Free mobile que proposera l’opĂ©rateur sur Veepee.fr.