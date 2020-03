Free lance (encore) une nouvelle vente privée ce soir dès 19 heures

Free s’appr√™te √† lancer une √©ni√®me vente priv√©e d√®s ce soir √† partir de 19 heures sur le site Veepee.fr. Comme ce f√Ľt le cas les fois pr√©c√©dentes, il s’agit d¬†¬Ľune offre portant tr√®s certainement sur le forfait 100 Go avec en prime une surprise, tr√®s probablement un smartphone.

D√©cid√©ment, l’op√©rateur Free Mobile ne s’arr√™te plus de proposer des ventes priv√©es sur le site Veepee.fr. Alors que la derni√®re qui permettait de souscrire au forfait Free Mobile 100 Go √† 19.99 ‚ā¨ + Oppo A5 2020 offert a pris fin le 12 mars 2020, une nouvelle offre s’appr√™te √† √™tre lanc√© ce jeudi 19 mars 2020, soit √† tout juste une semaine d’√©cart.

Comme le sugg√®re l’illustration sur le site Veepee.fr, il s’agira d’une offre mobile avec en prime, une surprise qui ne l’est vraiment plus puisqu’on s’attend √† un smartphone offert avec le forfait. Le vrai myst√®re est de savoir quel mod√®le il s’agira. Comme les derni√®res fois, le client sera √† coup s√Ľr soumis √† un engagement de 24 mois et devra ne pas avoir d√©j√† souscris √† une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et r√©sili√© sa ligne mobile Free dans les 30 jours qui pr√©c√®dent cette souscription.

Pour vous faire patienter, nous vous rappelons qu’en cette p√©riode de confinement, Free offre aux clients Freebox avec option TV l‚Äôacc√®s √† 9 cha√ģnes jeunesse jusqu‚Äô√† la Ô¨Ān du mois de mars 2020. Pour plus d’informations sur la nouvelle vente priv√©e, les conditions pour en profiter, on se donne rendez-vous ce soir d√®s 19 heures.