Forfait : La Poste Mobile offre 2 mois sur toutes ses offres sans engagement

La Poste Mobile souffle actuellement sa 10ème bougie. À cette occasion, l'opérateur de réseau mobile virtuel du groupe La Poste offre 2 mois sur toutes ses offres sans engagement pour la souscription d'un forfait mobile.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au dimanche 30 mai 2021 pour souscrire à un des trois forfaits mobiles suggérés par La Poste Mobile. L'opérateur vous permet d'avoir deux mois offerts sur le prix mensuel de l'abonnement (hors options payantes et communications non incluses dans l'abonnement). Les mois offerts sont appliqués dès la première facture, sous réserve que la ligne soit active.

Le premier forfait mobile permet de profiter de 100 Mo pour 4,99 euros par mois. La deuxième offre concerne une enveloppe de données de 30 Go pour 9,99 euros par mois. Enfin, le troisième forfait qui est le plus intéressant dispose de 100 Go pour un prix mensuel de 14,99 euros. Ces trois forfaits mobiles ne nécessitent aucun engagement et seul le forfait 30 Go n'a aucune condition de durée.

À propos des forfaits 30 et 80 Go, on retrouve 10 Go de données utilisables en Europe / DOM. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine. La carte SIM triple découpe est facturée une seule fois à hauteur de 9,90 euros lors de la souscription. Et si vous n'êtes pas convaincus par ces trois offres, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.