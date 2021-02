Forfait Sosh : séries limitées 80 et 100 Go à prix réduit sur le réseau Orange

Sosh profite des vacances d'hiver pour dévoiler deux nouveaux forfaits mobiles à l'occasion de séries limitées : un forfait 80 Go pour 15,99€/mois et un forfait 100 Go à 16,99€/mois. Ces deux offres sont valables jusqu'au 1er mars 2021 pour les nouveaux clients.

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas trop cher, avec pas mal de data et surtout sans condition de durée, les deux nouvelles offres signées Sosh qui vont suivre vont peut-être vous intéresser.

La première offre concerne un forfait 80 Go à 15,99 euros par mois et la deuxième offre porte sur un forfait 100 Go au tarif mensuel de 16,99 euros (valables avant le lundi 1er mars 2021 à 9 heures). Les nouveaux clients pourront profiter de l'un de ces deux forfaits même après un an. Les deux offres sont sans engagement et la résiliation du forfait pourra se faire à n'importe quel moment.

Les deux forfaits contiennent les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine via une couverture en 4G avec le réseau Orange et disposent respectivement de 12 Go et de 15 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM. La carte SIM est facturée au prix de 10 euros en une seule fois au cours de l'étape de la souscription et sera envoyée quelques jours après la validation complète du dossier.

