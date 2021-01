Le forfait RED by SFR 200 Go de retour à un bon prix avant les soldes d’hiver

En prévision des soldes d'hiver 2021, RED by SFR dévoile une grosse offre avec un forfait mobile de 200 Go à 15€/mois, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an. Cette offre est susceptible d'intéresser de nouveaux clients qui souhaitent souscrire à un nouveau forfait avec pas mal de data.

Alors qu'il ne reste que quelques heures pour profiter du forfait Cdiscount Mobile 100 Go au tarif mensuel de 9,99 euros, RED by SFR a dégainé son offre avec le double de données mobiles.

Ainsi, jusqu'à ce vendredi 15 janvier 2021 inclus, l'opérateur low-cost de SFR permet d'avoir un forfait mobile de 200 Go pour 15 euros par mois. Il s’agit d’un forfait sans engagement et sans prix qui augmente au-delà de 12 mois. Le forfait en question contient aussi 15 Go de data en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ainsi que des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. La carte SIM est facturée au prix unique de 10 euros et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier.

