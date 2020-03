Profitez du forfait NRJ Mobile 50 Go à 11.99 € / mois, même après un an !

L’opĂ©rateur virtuel NRJ Mobile qui exploite les rĂ©seaux mobiles Orange, Bouygues Telecom et SFR propose en ce moment une promotion sur le forfait 50 Go qui est disponible Ă 11.99 € par mois, sans engagement, et ce, mĂŞme après un an. Une nouvelle offre Ă saisir jusqu’au 13 avril 2020.

Alors qu’il est encore possible de souscrire au forfait Sosh 50 Go Ă 14.99 € par mois, mĂŞme après un an jusqu’au 27 avril 2020, c’est au tour de NRJ Mobile de lancer une offre assez similaire. Jusqu’au 13 avril 2020, vous pouvez souscrire au forfait NRJ Mobile 50 Go Ă 11.99 € par mois, mĂŞme après un an !

Cette offre rĂ©servĂ©e aux nouveaux clients offre la mĂŞme quantitĂ© de datas mobiles mais coĂ»te 3 euros de moins tous les mois que l’offre proposĂ©e par Sosh. Dans le forfait, on retrouve les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine, ainsi qu’une enveloppe internet en 4G de 50 Go utilisable en France MĂ©tropolitaine.

Les appels, SMS et MMS sont Ă©galement utilisables depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses), ce, uniquement vers un numĂ©ro français. La partie Roaming inclus une enveloppe de 5 Go et il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple dĂ©coupe facturĂ©e une seule fois lors de la souscription. Enfin, vous pouvez conserver gratuitement votre numĂ©ro de mobile actuel (portabilitĂ© sans frais) en renseignant votre RIO.

