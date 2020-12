Forfait mobile : RED by SFR casse les prix au Black Friday

Pour le Black Friday, Red by SFR propose deux forfaits mobiles très intéressants. Un avec 100 Go à 14 € et un avec 160 Go à 16 €. Des offres sans engagement, avec un tarif qui ne double pas, même après la première année, à saisir d’urgence, valables jusqu’au lundi 7 décembre 2020 inclus.

Si vous envisagez de changer de forfait mobile ou d’en souscrire un, le Black Friday permet de le faire à moindre coût. Ainsi, Red by SFR propose pour quelques heures seulement deux offres qui valent vraiment le coup. Un forfait 100 go à 14 € et un autre de 160 Go à 16 €.

En plus d’être sans engagement, ce qui vous laisse libre de vous tourner vers une autre offre plus intéressante quand bon vous semble sans frais supplémentaires, ces deux forfaits ont également un prix qui n’augmente pas au-delà d’un an.

Les forfait RED by SFR contiennent 100 Go ou 160 Go d’Internet mobile en France métropolitaine, 10 Go depuis l’Europe/DOM avec 100 Go et 15 Go avec 160 Go. On retrouve également les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ainsi que les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros. Elle vous sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation de votre souscription. Enfin, si ces offres RED by SFR ne vous convainc pas, vous pouvez jeter un oeil à notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond à votre budget et besoins.