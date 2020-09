Forfait mobile : RED by SFR propose 80 Go à un prix réduit

À l'occasion de l'arrivée de l'automne, RED by SFR effectue une baisse de prix sur son forfait mobile de 80 Go, sans engagement et sans prix qui double au bout de 12 mois. Cette offre promotionnelle court jusqu'au lundi 28 septembre 2020 et pourrait intéresser de nouveaux clients souhaitant souscrire à un nouveau forfait.



En France, les opérateurs mobiles se livrent une bataille sans merci à l'approche des French Days 2020. Nous avons pu le voir avec B&You et ses deux nouvelles offres ainsi que Sosh et son forfait 100 Go à 16.99 € par mois.

Cette fois-ci, c'est au tour de RED by SFR de dévoiler son forfait mobile 80 Go à 14 euros par mois au lieu de 17 euros mensuel. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 28 septembre 2020 et il s'agit d'un forfait sans engagement et sans tarif qui augmente au-delà d'un an.

Le forfait RED by SFR en question contient 80 Go d’Internet mobile en France métropolitaine, de 10 Go de data en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine et d'un espace de stockage de 100 Go au sein de SFR Cloud. Enfin, la carte SIM est facturée d'un montant de 10 euros et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier.

Si vous n'êtes pas convaincu par cette offre, utilisez notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond à votre budget et besoins.