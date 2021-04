Forfait mobile pas cher : retour de la série Free 80 Go à 9,99 €

Free revient sur le devant de la scène en ce mois d'avril 2021. L'opérateur propose jusqu'au 6 avril 2021 sa série Free 80 Go à 9,99 euros par mois. Une offre sans engagement, avec un tarif valable pendant 12 mois. Un bon plan permettant de profiter d'un forfait mobile pas cher avec une grosse enveloppe internet.

Si vous votre budget mensuel pour un forfait mobile ne dépasse pas les 10 euros, la nouvelle offre que propose l'opérateur Free pourrait correspondre à vos besoins. Ainsi, jusqu'au 6 avril 2021, il est possible aux nouveaux clients de l'opérateur de souscrire au forfait sans engagement Free 80 Go à 9,99 € par mois, pendant 12 mois. Une offre à saisir, adaptée aux personnes souhaitant réduire le montant de leur facture mobile et qui répond au forfait 70 Go à 9,99 € lancé par Orange.

Au delà de la période promotionnelle de 12 mois, le forfait bascule automatiquement au forfait 5G 150 Go à 19,99 € (15,99 € si vous êtes abonné Freebox et 9,99 € si vous êtes abonnée Freebox Pop). Cela dit, rien ne vous empêche de résilier le moment venu et vous tourner vers une offre similaire ou plus avantageuse.

Pour en venir aux services qu'intègre ce forfait, on retrouve une enveloppe internet de 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine avec une couverture en 4G+. Il y a aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 10 Go de data depuis l’Europe et DOM. Pour rappel, ce forfait était déjà proposé mi-mars mais n'incluait que 8 Go d'internet dans les DOM / Europe et coutait 1 euro de plus (10,99 €).

Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée une seule fois lors de l'étape de souscription. Si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre Free, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.