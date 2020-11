Forfait mobile pas cher : Red by SFR propose 80 Go à 15 euros par mois

Red by SFR propose en ce moment et jusqu’au lundi 30 novembre 2020 son forfait 80 Go à 15 € par mois, sans engagement avec un prix qui ne double pas, même après la première année. Un forfait mobile pas cher à saisir pour les personnes à la recherche d’une offre incluant une enveloppe internet confortable.

A quelques semaines de Noël, Red by SFR propose une offre sans engagement jusqu’au 30 novembre 2020 inclus : son forfait mobile 80 Go est à 15 € au lieu de 17 € en temps normal. Il inclus les services suivants : 80 Go d’Internet d’internet (4G, 3G) en France métropolitaine, de 10 Go d’internet en Union Européenne / DOM, des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. La carte SIM est facturée 10 euros, à régler lors du processus de souscription. Enfin, si cette offre ne vous convainc pas, nous vous invitons à découvrir celle qui serait susceptible de répondre le mieux à vos besoins en consultant notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles.