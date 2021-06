Forfait mobile pas cher : Cdiscount dégaine une offre 60 Go à 6,99 €

Jusqu'au 8 juin 2021 inclus, Cdiscount Mobile propose une nouvelle offre sans engagement. Réservé au nouveau clients et sans engagement, le forfait 60 go est à 6,99 € par mois pendant 12 mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher sans engagement, Cdiscount leur permet de souscrire à une offre 60 Go à 6,99 € par mois. Sans engagement, le tarif mensuel de 6,99 € est valable pour une durée de 12 mois. au delà, ça devient beaucoup moins intéressant puisque le tarif mensuel passe à 14,99 €. Cela dit, comme nous vous le disions précédemment, c'est une offre sans engagement. Libre à vous donc de vous tourner le moment venu vers une offre plus avantageuse.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve les appels SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe Internet de 60 Go ainsi qu'une enveloppe de 5 Go à utiliser dans l'UE et les DOM .Les destinations concernées sont les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer.

Pour rappel ou à titre d'information, Cdiscount Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom. Vous avez donc l'assurance de bénéficier d'une excellente couverture où que vous habitiez. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros lors de la commande. Et si cette offre Cdiscount Mobile ne vous convainc pas, nous vous invitons à découvrir notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.