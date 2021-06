Forfait mobile pas cher : Cdiscount dégaine une offre 100 Go à 6,99 €

Cdiscount Mobile dégaine une nouvelle offre mobile très intéressante. Jusqu'au 14 juin 2021 inclus, il est possible de souscrire au forfait mobile 100 Go à 6,99 € par mois pendant 12 mois. Une offre sans engagement à saisir d'urgence.

Vous cherchez un forfait mobile pas cher incluant une grosse enveloppe internet ? Le bon plan Cdiscount Mobile qui suit pourrait répondre à vos besoins. L'opérateur virtuel propose jusqu'au 14 juin 2021 inclus un forfait 100 Go à 6,99 € par mois pendant 12 mois.

Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel du forfait passe à 20 €. Cela dit, puisque c'est sans engagement, rien ne vous empêche de résilier le moment venu afin de vous tourner vers un forfait mobile plus avantageux. Sur la période, vous économisez la belle somme de 156,12 €.

En ce qui concerne les services inclus dans le forfait, on retrouve les habituels appels, SMS et MMS illimités ainsi qu'une enveloppe confortable de 100 Go à utiliser en France M2tropolitaine. Si vous voyagez occasionnellement, vous avez également à votre disposition 10 Go de datas mobile en 4G à utiliser en UE et dans les DOM. Les destinations concernées sont les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer.

Plutôt pas mal donc, le tout pour seulement 6,99 € par mois. Pour rappel ou à titre d'information, Cdiscount Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom. Vous avez donc l'assurance de bénéficier d'une excellente couverture où que vous habitiez.

La carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée à hauteur de 10 €, à régler une seule fois lors de la commande. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par ce forfait Cdiscount Mobile, vous pouvez consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.