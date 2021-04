Forfait mobile pas cher : 60 Go à 2,99 € chez NRJ Mobile !

NRJ Mobile propose en cette mi-avril 2021 un forfait mobile pas cher. Jusqu'au 18 avril 2021, l'opérateur virtuel dégaine une offre très intéressante. Un forfait 60 Go à seulement 2,99 € par mois. Même si la promotion s'étale sur une période de 6 mois, ce bon plan vaut tout de même le coup !

Après le bon plan sur le forfait Woot 150 Go à 7,99 €, NRJ Mobile revient sur le devant de la scène avec une offre mobile tout aussi intéressante. Valable encore quelques jours, ce forfait Mobile 60 Go est à 2,99 € par mois pendant 6 mois. Au delà, son tarif mensuel passe à 14,99 €. C'est certes moins attrayant, mais étant sans engagement, vous pouvez le résilier à l'issue de la promotion.

Pour en revenir au services inclus dans le forfait, on retrouve bien entendu les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine ainsi qu'une enveloppe Internet de 60 Go. De quoi profiter au max de vos contenus multimédias et accéder à des services de streaming vidéo tels que Disney+ ou Netflix sans vous soucier de dépasser votre enveloppe web.

Pour les personnes qui voyagent occasionnellement à l'étranger, NRJ Mobile a eu l'excellente idée d'inclure dans son forfait 5 Go de datas mobiles à utiliser au sein de l'UE / DOM (30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.)

Comme le forfait 150 Go, l'offre sont valable uniquement pour les nouveaux clients. La carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription.