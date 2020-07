Forfait mobile : Free, SFR, Sosh, voici le meilleurs bons plans des soldes d’été 2020

Les soldes d’été 2020 sont aussi l’occasion pour les opérateurs de proposer des bons plans forfait mobile irrésistibles pour attirer un maximum d’abonnés. Free, RED by SFR, Sosh, Bouygues, plusieurs offres sont actuellement disponibles pour ceux qui souhaitent profiter d’une enveloppe 4G confortable pour pas cher. Dans cet article, on fait le point sur le top des opportunités à saisir.

Pendant toute l’année, les opérateurs rivalisent d’initative pour doper leur parc d’abonnées. Les soldes d’été 2020 n’échappent pas à rafale d’offres promotionnelles sur les forfaits mobiles pour le plus grand bonheur des chasseurs de bons plans. Free, SFR, Sosh et Bouygues Telecom sont dans la course. Sans compter les opérateurs MVNO qui proposent quelques-unes des meilleures opportunités des soldes pour ceux qui souhaitent changer de forfait mobile. Alors sans plus tarder, voici le top des offres.

Forfait 4G Cdiscount 50 Go à 2,99 € par mois sans engagement

Cdiscount Mobile a ouvert le bal cette semaine avec un forfait auquel on résiste difficilement. 50 Go de data en 4G à seulement 2,99 € par mois pendant 6 mois. Le prix passe à 15,99 euros dès le 7e mois, mais il s’agit d’une offre sans engagement. Vous êtes donc libre de le résilier à n’importe quel moment sans frais. C’est une offre inédite pour profiter d’une enveloppe Internet confortable à bas prix. Pour rappel, l’opérateur MVNO s’appuie sur les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités en France. En roaming, le forfait donne droit à 3 Go de data utilisable dans l’UE et les DOM. Vous avez jusqu’au 22 juillet (inclus) pour souscrire à l’offre alléchante. Enfin, la carte SIM triple découpe est facturée à 10 euros à la commande.

Forfait Sosh 100 Go à 16,99 euros par mois

Sosh relance ce forfait en série limitée qui permet de profiter de 100 Go de data en 4G pour 16,99 € par mois, et ce, sans limite de durée. En d’autres termes, vous bénéficiez de la garantie d’un prix fixe même après la première année avec en plus la qualité du réseau Orange pour une connexion rapide et stable. A titre de comparaison, le forfait Sosh 50 Go est facturé 24,99 € et celui de 20 Go à 19,99 €.

Quant au contenu de l’offre promotionnelle proposée spécialement à l’occasion des soldes, elle donne droit aux appels illimités en France, les SMS / MMS illimités en plus des 100 Go de data en 4G. En itinérance depuis l’Europe et DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy, île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquel), vous bénéficiez de 15 Go de data. L’offre court jusqu’au 6 août 2020 et ne concerne pas ceux qui sont déjà abonnés Sosh ou Orange.

Forfait B&YOU 100 Go à 16,99 € par mois

B&You propose un forfait similaire à celui de Sosh. Ici aussi, vous bénéficiez d’une enveloppe date très confortable de 100 Go pour 16,99 € par mois. Et si votre consommation mensuelle est loin de cette limite, vous pouvez toujours opter pour une offre moins chère, toujours en série limitée : 60 Go et 80 Go à respectivement 12,99 et 14,99 € par mois. Dans les trois cas, vous avez en plus droit à 10 Go de données utilisables en Europe/DOM, aux appels, SMS/MMS illimités ou encore à 3 mois d’abonnement Spotify Premium offerts. L’offre est valable jusqu’au 22 juillet inclus. Vous avez encore quelques jours pour y souscrire.

Forfait Free 70 Go à 12,99 € par mois

Free Mobile varie régulièrement les offres promotionnelles autour de son abonnement central à 19,99 € par mois. Pour les soldes d’été 2020, l’opérateur propose une série limitée 70 Go à 12,99 € par mois. Pour 7 € de moins, ceux qui trouvent 100 Go de data largement supérieurs à leurs besoins peuvent souscrire à cette offre qui est sans engagement. Le tarif repasse néanmoins à 19,99 € au bout de 12 mois ou 15,99 € pour les abonnés Freebox. Ce forfait mobile inclut 8 Go data utilisable en roaming depuis l’Europe et les DOM. Pareil pour les appels, SMS et MMS illimités. Si vous souhaitez en profiter, vous avez jusqu’au 21 juillet pour le faire.

Forfait RED by SFR 80 Go à 14 euros par mois

80 Go d’Internet, c’est une enveloppe confortable pour couvrir vos besoins sur mobile. RED by SFR vous les propose à 14 euros par mois sans limites de durée. Le prix ne changera donc pas au bout de 6 ou 12 mois. L’offre inclut les appels, SMS/MMS illimités en France. Et si vous êtes amenés à voyager à l’extérieur, vous bénéficiez de 10 Go pour rester connecter depuis l’Union européenne et les DOM tout en conservant les appels, SMS et MMS illimités.

Si 80 Go data vous paraissent insuffisant, il est possible d’opter pour 100 Go à 17 euros par mois. Là encore, il n’y a pas de limite de durée et vous profitez du même contenu à savoir 10 Go en roaming, les SMS/MMS illimités, etc. Les deux offres sont valables jusqu’au 20 juillet 2020.

NRJ Mobile : forfait 100 Go à 4,99 € par mois

Les opérateurs MVNO se livrent eux aussi une guerre sans merci pour les soldes d’été 2020. NRJ Mobile répond à l’offre Cdiscount Mobile avec 100 Go d’internet à 4,99 € par mois seulement pendant 6 mois. C’est une offre difficilement résistible pour les plus gourmands en data avec une enveloppe colossale pour à peine 5 €. Le prix de l’abonnement passe à 19,99 € le 7e mois, mais rien ne vous oblige de poursuivre l’aventure puisqu’il s’agit d’un forfait sans engagement.

Enfin, sachez que ce forfait mobile donne également droit aux appels illimités, SMS/MMS illimités et à 10 Go d’Internet 4G en roming depuis l’Europe et les DOM + appels, SMS/MMS illimités. L’offre est valable jusqu’au 22 juillet. Profitez-en pendant qu’il est encore temps.

Voilà pour notre sélection des meilleurs bons plans sur les forfaits mobiles.