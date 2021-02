Forfait 60 Go pas cher : l’offre Free Mobile est de retour à un bon prix

Profitez de cette nouvelle offre de la part de Free Mobile pour changer de forfait. Jusqu'au mardi 23 février 2021 inclus, le forfait mobile avec 60 Go de data est à seulement 9,99 euros par mois.

Les soldes d'hiver 2021 prendront fin le 2 mars prochain et Free Mobile en profite pour dégainer un nouveau forfait permettant d'alléger les futures factures.

Ainsi, jusqu'au 23 février 2011, le trublion des télécoms donne la possibilité à ses nouveaux clients de souscrire à son forfait mobile comprenant 60 Go au tarif mensuel de 9,99 euros durant une période d'un an. Au-delà des 12 mois, le forfait passera au tarif de 19,99 euros avec une enveloppe de 150 Go de data et l'offre n'a aucun engagement.

À propos du contenu du forfait Free Mobile, il comporte donc 60 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine avec une couverture en 4G+. On y retrouvera aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 8 Go de data depuis l’Europe et DOM. Pendant l'étape de la souscription, la carte SIM est à 10 euros et elle est expédiée quelques jours après la validation complète du dossier. Si l'offre ne vous convainc pas, vous pouvez toujours consulter notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.