Forfait 60 Go pas cher : la nouvelle offre Cdiscount Mobile avant le printemps

Alors que l'hiver va laisser place à la période printanière dans les prochains jours, Cdiscount en profite pour dévoiler un forfait mobile pas cher pour le début du mois de mars 2021. Au cours d'une durée limitée, le forfait Cdiscount Mobile avec 60 Go de data est au prix mensuel de 7,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE CDISCOUNT MOBILE

Vous avez jusqu'au mercredi 10 février 2021 inclus pour souscrire au forfait Cdiscount Mobile 60 Go au tarif de 7,99 euros par mois durant un an. Au-delà de la période des 12 mois, le prix mensuel du forfait passera à 14,99 euros. À noter qu'il existe également le forfait 30 Go pour seulement 2,99 euros par mois (mais pendant une durée de 6 mois).

À propos du forfait 60 Go de Cdiscount Mobile, celui-ci comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Le nouveau souscripteur bénéficiera aussi des appels, SMS et MMS au sein de l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web contenant 5 Go en 4G. Les destinations concernées sont les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Concernant la carte SIM, elle est facturée à un montant de 10 euros au cours de l'étape de la commande et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel.

Si l'offre Cdiscount Mobile n’est pas satisfaisante, n'hésitez pas à consulter notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui vous correspond le mieux.