 Forfait mobile : B&You relance la guerre des prix avec ses 20 Go à 4,99 €

B&You propose un nouveau forfait mobile pas cher : 20 Go à 4,99 €. Cette offre sans engagement et sans condition de durée est valable jusqu'au dimanche 9 mai 2021 exclusivement depuis le site de l'opérateur.

Après avoir lancé deux offres mobiles inédites, 60 Go à 7,99 euros et 140 Go à 12,99 euro, B&You revient sur le devant de la scène et relance la guerre des prix avec un forfait mobile pas cher de 20 Go à 4,99 €. Sans engagement, ce dernier a également l'avantage d'être sans condition de durée, avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année.

En plus de proposer un forfait mobile à petit prix, l'opérateur fait un beau cadeau aux personnes qui souscrivent au forfait : Spotify Premium offert pendant 2 mois. Les services inclus dans le forfait B&You 20 Go à 4,99 € sont les suivants : 20 Go d’Internet mobile utilisables en France métropolitaine (dont 12 Go utilisables en Europe/DOM), ainsi que les incontournables appels & SMS illimités, et MMS illimités en France métropolitaine.

Il faudra acquitter la somme de 10 euros au moment de la souscription, correspondant au tarif de la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles. Cette dernière vous sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète de votre contrat. Enfin, si vous n'êtes pas convaincus par cette offre, vous pouvez utiliser notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond à votre budget et surtout à vos besoins.