Forfait mobile B&You : derniers jours pour profiter de 100 Go à 14,99 € et 80 Go à 12,99 €

Jusqu'au 24 mars 2021, B&You propose deux offres mobiles intéressantes. Un forfait mobile qui permet de profiter de 100 Go à 14,99 €, et un autre qui permet de bénéficier de 80 à 12,99 €. Sans engagement, elles sont également sans condition de durée.

Si vous souhaitez souscrire à un forfait mobile pas cher mettant à votre disposition une grosse enveloppe internet, le bon plan B&You qui suit pourrait vous intéresser. Après le forfait B&You 200 Go à 14,99 €, l'opérateur propose jusqu'au 24 mars 2021 deux nouvelles offres mobile très alléchantes.

La première permet de bénéficier de 100 Go pour 14,99 € par mois tandis que la seconde de 80 Go pour 2 euros de moins, soit 12,99 €. Les deux forfaits mobiles sont sans engagement et offrent l'avantage de ne pas voir leur tarif augmenter, même après la première année.

Concernant l'offre 100 Go, Bouygues Telecom y ajoute une enveloppe Internet de 12 Go utilisable en Europe / DOM tout comme dans le forfait 80 Go. Comme d'habitude, on retrouve également les appels & SMS illimités et MMS illimités en France métropolitaine. Il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles et facturée une seule fois au moment de la souscription.

