Forfait mobile B&You 200 Go : découvrez cette nouvelle offre choc

B&You vient de lancer un forfait mobile 200 Go à 14,99 € par mois sans engagement et sans prix qui augmente au bout d'un an. La formule est la plus complète du moment et offre un excellent rapport qualité prix.

Vous souhaitez exploiter internet à fond sur votre smartphone, voire sur vos autres appareils sans vous soucier de l'enveloppe data ? B&You vient de lancer un nouveau forfait mobile pour les gros consommateurs de données. Après son forfait 100 Go à 13,99 €, l'opérateur double la mise. L'enveloppe passe à 200 Go pour seulement un euro de plus.

Ce forfait B&You est en effet facturé 14,99 € par mois sans engagement et sans condition de durée. En d'autres termes, vous ne paierez pas plus pour continuer à profiter de l'offre après la première année. En plus des 200 Go utilisables sur un réseau 4G de qualité, vous avez droit à 15 Go de data valables en Europe et dans les DOM. Sans oublier les classiques appels & SMS illimités et MMS illimités en France métropolitaine.

Et si vous souhaitez profiter d'une connexion encore plus rapide, l'offre est également disponible en 5G pour 3 € supplémentaires. La facture mensuelle revient ainsi à 18 € avec les mêmes conditions. C'est tout simplement l'une des meilleures offres du moment pour souscrire à un forfait mobile confortable pendant les soldes d'hiver. Si ce forfait vous intéresse, vous avez jusqu'au 2 février pour y souscrire. Prévoyez 10 € pour la carte SIM à la commande.