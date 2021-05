Forfait mobile : B&You propose 2 superbes offres inédites

B&You propose jusqu'au dimanche 9 mai 2021 deux offres mobiles inédites. La première permet de bénéficier de 60 Go à 7,99 euros et la deuxième comprend 140 Go à 12,99 euros. Les forfaits concernés sont sans engagement et sans condition de durée.

Vous avez jusqu'à ce dimanche 9 mai 2021 pour souscrire à un des deux forfaits mobiles attractifs proposés par Bouygues Telecom, par l'intermédiaire de sa filiale low-cost B&You.

Le premier forfait mobile permet de profiter de 60 Go pour seulement 7,99 euros par mois. La deuxième offre, qui est la plus intéressante, concerne une enveloppe de données de 140 Go pour 12,99 euros par mois. Ces deux forfaits mobiles n'ont ni d'engagement ni de condition de durée, et vous aurez la possibilité de profiter gratuitement de la plateforme de streaming musical Spotify Premium pendant 2 mois.

Concernant l'offre 140 Go, on retrouve une enveloppe Internet de 15 Go utilisables en Union Européenne / DOM. Pour le forfait 60 Go, elle est de 12 Go. Dans ces deux forfaits, les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine. La carte SIM triple découpe est facturée une seule fois à hauteur de 10 euros au cours de la souscription. Et si vous n'êtes pas convaincus par ces deux offres signées B&You, vous pouvez toujours consulter notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.